John Crombez (Vooruit) is kandidaat-burgemeester van Oostende

John Crombez (Vooruit) is kandidaat om burgemeester van Oostende te worden. Gisteren maakte hij tijdens een ledenvergadering van zijn partij bekend dat hij de socialistische lijst gaat trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

Crombez: "Ik krijg de laatste tijd dagelijks de vraag van de Oostendenaren of ik wil opkomen als burgemeester. Ik wil met hen dan ook vooral in dialoog gaan over de toekomst van Oostende en wil daar de tijd voor nemen. Ik bleef al die tijd gemeenteraadslid van Oostende. Mijn engagement voor de stad is niet veranderd. En neen, andere kandidaten waren er niet."



De socialisten waren lange tijd aan de macht in Oostende. Nu onder Bart Tommelein, zit Vooruit in de oppositie. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was Crombez tweede lijstduwer. Het is de eerste keer dat hij lijsttrekker is in Oostende.