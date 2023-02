Kandidaat-inspecteurs oefenen fysieke ingangsproef in opleidingscentrum Asse: "Niet te onderschatten"

In de sporthal van het PIVO in Asse krijgen 20 kandidaat-inspecteurs voor het eerst de fysieke ingangsproef te zien. Een proef die volgens instructeur Jelle Schotte toch enige conditie vereist. "Je moet toch een gezonde conditie hebben om het parcours in een bepaalde tijd, snel genoeg te kunnen afleggen", vertelt Schotte. "Daarnaast vraagt het ook wat behendigheid, kracht om de trappen op en af te lopen, om door een tunnel te kruipen, om over een plint te springen en om niet van een evenwichtsbalk te vallen."