"Sorry, je bent nog niet lang genoeg kankervrij": betaalbare schuldsaldoverzekering blijft moeilijk voor ex-patiënten

Weet dat je altijd terechtkunt bij het opvolgingsbureau voor een herbeoordeling, zegt Geluykens. “Dat kan bijvoorbeeld als de verzekeraar geen schuldsaldoverzekering wil toestaan, omdat hij oordeelt dat het risico te groot is dat de aanvrager overlijdt in de loop van de verzekering.”

Een schuldsaldoverzekering is niet verplicht, maar als hij geweigerd wordt, is het vaak ook niet mogelijk om een lening aan te gaan bij de banken om een huis te kopen. Ook in het geval dat de bijpremie meer is dan 75 procent van de basispremie, kan het opvolgingsbureau een herbeoordeling doen. Die aanvraag kun je doen via de website van het opvolgingsbureau of via een brief. Nog een tip van Kom op tegen Kanker: het loont de moeite om bij verschillende verzekeraars langs te gaan.