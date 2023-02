Politiezone Voorkempen zoekt man die leerling zesde leerjaar in Schilde in bestelwagen probeerde te lokken

Politiezone Voorkempen is een onderzoek gestart naar een man die vorige week vrijdagochtend zou geprobeerd hebben om een kind mee te lokken in zijn witte bestelwagen. De leerling van het zesde leerjaar van basisschool Wonderwijzer was op weg naar school toen een man meermaals aandrong om in zijn bestelwagen te stappen. De jongen weigerde en stapte snel verder naar school. Daar vertelde hij meteen wat hem overkomen was.