Woensdag gaat kraakpand in Schaarbeek dicht, morgen worden laatste bewoners vrijwillig weggebracht

Naar schatting 900 à 1.100 mensen verbleven wekenlang in een erg onhygiënische en onveilige situatie in het kraakpand. Het ging voornamelijk om asielzoekers die niet terechtkonden in het opvangnetwerk van Fedasil, hoewel ze daar wel recht op hadden.

De voorbije tijd zijn al zo'n 700 mensen weggebracht naar andere opvangplaatsen nadat ze werden geregistreerd. Vorige week dan beslisten de autoriteiten om het kraakpand deze week te ontruimen. Vandaag worden nog zo'n 40 mensen weggebracht door Fedasil. Morgen zouden er nog naar schatting een 100-tal asielzoekers overblijven, samen met nog andere bewoners van wie het precieze aantal en hun situatie moeilijker in te schatten is.

"Wij hebben alle bewoners vorige week ingelicht dat iedereen die het wil en een blauw bandje heeft (van de eerdere registratie, red.) dinsdag meekan met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We gaan bussen inleggen voor hen. We zullen hen naar een neutrale locatie brengen waar we een maaltijd zullen geven en andere kleren. En daarna zullen we alle mensen naar drie opvanglocaties in het Brusselse brengen", zegt Zeynep Balci, woordvoerster van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

De autoriteiten beseffen dat wellicht niet iedereen vrijwillig zal meegaan, vooral dan de mensen die geen asiel zoeken. "We hebben iedereen gemotiveerd om morgen vrijwillig mee te komen. Woensdag wordt het gebouw gesloten. De politie zal aanwezig zijn om het gebouw samen met de gerechtsdeurwaarder te sluiten. Iedereen die er dan nog is, zal helaas geen gebruik kunnen maken van onze vrijwillige diensten die we morgen wel voorzien." Woordvoerster Zeynep Balci verduidelijkt dat die mensen wel zouden terechtkunnen bij Samusocial, de Brusselse daklozenorganisatie.