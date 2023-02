Krezip-drummer vervangt tijdelijk U2-drummer Larry Mullen Jr.

Al sinds de oprichting van U2 in 1976 bestaat de band uit dezelfde leden: zanger Bono, gitarist The Edge, bassist Adam Clayton en drummer Larry Mullen Jr. Het is heel uitzonderlijk dat een van hen wordt vervangen, maar nu kon het niet anders. De shows in Las Vegas lagen al een tijdje vast. Ze draaien rond het album "Achtung baby" uit 1991. Het is niet uitgesloten dat er ook nog concerten buiten Las Vegas zullen komen.