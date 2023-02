Laatste fase van vernieuwing N70 in Melsele van start

Vanaf de start van de laatste fase is de N70 tussen Carrefour Express en Colora afgesloten voor alle verkeer. Voor gemotoriseerd verkeer geldt in beide richtingen een omleiding via de Kasteeldreef, Halfdreef, Leurshoek, Koolputstraat, Dijkstraat en Schoolstraat. Fietsers volgen een verkorte route via het steegje tussen de N70 en de Jan Bekenshoek naar de IJzerstraat en nemen dan de Jozef Balstraat om via de Spoorweglaan weer de Grote Baan te bereiken.

De Lijn volgt richting Antwerpen dezelfde omleiding als het gemotoriseerd verkeer. In de richting van Sint-Niklaas rijden de bussen niet langs de Halfdreef en Kasteeldreef, maar door de Floralaan en Luitenant Van Eepoelstraat. Zo wordt de Kasteeldreef ontlast en blijft ‘halte Viergemeet’ bediend.