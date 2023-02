Lokale partijen Trots op Bilzen, Wij Hoeselt en raadslid van Best Groen gaan samen als "Trots" naar kiezer in 2024

Voorlopig sluit ook een raadslid van Best Groen Hoeselt zich aan bij de nieuwe partij Trots. Het gaat om Carine Moors die een verleden heeft bij de CD&V. Trots staat open voor andere leden van Best Groen, klinkt het. Maar voor de bekendmaking van de nieuwe partij Trots is er een vergadering geweest tussen Johan Sauwens en Best Groen. Na die vergadering bleek dat maar weinig leden van Best Groen enthousiast waren om mee te stappen in Trots. Dat de volledige partij Best Groen zou opgaan in Trots klopt dus niet. Dat Marc Bamps Trots steunt is nog niet bevestigd. "Het zijn vooral verdwaalde leden van CD&V die in het verleden bij Best Groen zijn terecht gekomen, die nu hun weg terugvinden naar de stal", zegt een anonieme bron aan onze redactie.