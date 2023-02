Negen doden bij epidemie van marburgvirus in Equatoriaal-Guinea

Het gaat om de eerste uitbraak van het uiterst besmettelijke virus in het land, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Vorige week had de regering al aangekondigd dat ze een onderzoek zou openen naar verdachte gevallen.

Momenteel zijn drie mensen met lichte symptomen in isolatie geplaatst in een ziekenhuis in een dunbevolkt gebied dat grenst aan Gabon en Kameroen, klink het bij het ministerie. De toestand van de patiënten zou erop vooruitgaan.

Het land kondigt wel een gezondheidsalarm af voor marburgkoorts in de provincie Kie-Ntem en in het district Mongomo. In samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een plan opgesteld om de uitbraak in te dammen, klinkt het nog.