Minister Lalieux heeft nieuw pensioenvoorstel klaar en neemt ambtenarenpensioen in het vizier

Vandaag is de minister zelf niet beschikbaar om toelichting te geven, maar op haar kabinet horen we dat het gaat om evenwichtige voorstellen waarvan het kernkabinet op de hoogte is gebracht. Het is de bedoeling dat de ministerraad er zich de komende drie weken over buigt, zodat eind deze maand of begin volgende maand knopen kunnen worden doorgehakt.

Opmerkelijk: Lalieux toont zich bereid om iets te doen aan de koppeling van de ambtenarenpensioen aan de weddes van de ambtenaren, tot nu toe een heilig huisje voor de PS. Voor de pensioenbonus zou er een plafond komen en werkgevers die te weinig 60-plussers in dienst hebben, zouden beboet worden. Ontdek hieronder de zes voorstellen van de minister van Pensioenen.