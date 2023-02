Minstens 12 auto's in centrum Marke bekrast door vandaal

Op zondag zes februari merkten verschillende bewoners in het centrum van Marke krassen op in hun geparkeerde wagen. In totaal gaat het al om 12 voertuigen, maar dat aantal zal wellicht nog oplopen. "Alle wagens stonden op de openbare weg geparkeerd. Tot nu toe zijn er 12 bestuurders aangifte komen doen, maar dat aantal zal waarschijnlijk nog stijgen", zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van Politiezone Vlas.

Wie de auto’s heeft beschadigd, is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart. "We zijn die dag meteen ter plaatse gegaan. We hebben alle slachtoffers gecontacteerd en foto’s genomen van de schade aan hun wagens. Daarnaast hebben we ook camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Op die beelden is het duidelijk dat er een verdachte man aan het werk is geweest", vertelt Detavernier.