Turkse moskee in Temse zamelt 80.000 euro in, "met hulp van overal"

Zodra het nieuws van de ramp binnenkwam, is de Turkse moskee in Temse in actie geschoten. "Toen we hoorden hoe erg de situatie daar is, zijn we onmiddellijk begonnen met warme spullen in te zamelen: kleren, dekens, tenten. Want de weersomstandigheden zijn er niet optimaal", vertelt ondervoorzitter van het moskeebestuur Adem Gündogdu. "De dagen nadien hebben we alles gesorteerd en ingepakt, om het te vergemakkelijken voor de distributiecentra."