Nederlandse vriendin van verdachte van poging tot terroristische aanslag tijdens Miss België is vrijgelaten

De man had twee tickets gekocht voor de verkiezing: een voor hem en een voor een Nederlandse vriendin. Zij zat ook in de wagen toen de man werd opgepakt. Ze werd zelf ook gearresteerd, maar over haar rol heerst nog veel onduidelijkheid.

"De onderzoeksrechter heeft de Nederlandse vrouw die in het gezelschap was van Peter C. zonder voorwaarden vrijgelaten", meldt het federale parket. Ze wordt niet in verdenking gesteld.

Peter C. werd gisteren al voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij is aangehouden en wordt verdacht van poging tot terroristische moord. Donderdag verschijnt hij voor de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg in Brugge, waar zal worden beslist of hij aangehouden blijft.