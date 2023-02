Archeologen onthullen wooncomplex op Chichén Itzá, de belangrijkste site van de Maya-cultuur in Mexico

De Maya's waren een van de meest ontwikkelde culturen in het precolumbiaanse tijdperk (van voor de kolonisatie door Europeanen, red) in Amerika. Ze bouwden ingenieuze steden, waarvan Chichén Itzá waarschijnlijk de meest belangrijke is. Chichén Itzá ligt in het huidige Mexico, in de zuidoostelijke deelstaat Yucatán.

In de loop der jaren zijn verschillende restanten van de stad ontdekt en blootgelegd. Die ruïnes zijn niet alleen een toeristische trekpleister, maar vooral een belangrijke bron van informatie voor archeologen en andere onderzoekers die zich over de Maya's buigen, een intrigerende cultuur waarrond nog altijd veel mysterie hangt.