Universiteit van Antwerpen heropent eeuwenoude campus op Paardenmarkt na vier jaar renovatie 

"De renovatiewerken waren niet zonder uitdagingen", gaat De Pauw verder. "Het departement wilde een campus waar veel overleg en communicatie mogelijk was. De vroegere gebouwen waren echter statisch en niet verbonden. Daarom hebben we een glazen dak over de binnenplaats gezet en zijn er overlopen gecreëerd. Zo is er een verwarmde binnenruimte ontstaan en kunnen studenten en docenten eenvoudig van het ene naar het andere gebouw."

De renovatiewerken aan bepaalde gebouwen op de site zijn nog volop bezig. Het gaat om gebouwen waarin zo'n 700 studenten architectuur hun opleiding volgen. Zij kunnen hun lessen blijven volgen tijdens de werkzaamheden.