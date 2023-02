Nu al vier vreemde objecten uit de lucht gehaald boven de VS en Canada: wat is er aan de hand?

Op vrijdag 10 februari schoten gevechtsvliegtuigen een tweede object neer voor het noorden van Alaska. Volgens Defensie vloog het "binnen het Amerikaanse luchtruim boven Amerikaanse territoriale wateren". Het zou ongeveer zo groot geweest zijn als een Volkswagen Kever, maar zou geen aandrijf- of controlesysteem gehad hebben.

Op zaterdag 11 februari haalde een Amerikaans gevechtsvliegtuig op bevel van de VS en Canada een object uit de lucht dat "op grote hoogte" in het Canadese luchtruim vloog. Dat gebeurde boven Yukon, een territorium in het noordwesten van Canada, op ongeveer 160 kilometer van de grens met de VS. Het zou "een bedreiging voor de burgerluchtvaart" gevormd hebben. Canada omschreef het als cilindervormig, ook ongeveer de grootte van een Volkswagen Kever. Over de herkomst van het object wilde Canada niet speculeren.

Op zondag 12 februari is dan een onbekend object uit de lucht geschoten boven het Huron-meer, een van de vijf Grote Meren, in de staat Michigan. Dat zou achthoekig van vorm geweest zijn. Volgens de Amerikaanse overheid was het allicht geen militaire bedreiging voor gronddoelwitten, maar zou het wel de burgerluchtvaart in gevaar gebracht kunnen hebben.