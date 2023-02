Gezin in Ohio beleeft filmrol over chemisch lek in het echt: trein met chemische stoffen ontspoort op 1,5 km van hun huis

De film "White Noise", momenteel te zien op Netflix, is gebaseerd op een boek van de Amerikaanse succesauteur Don DeLillo (86) uit 1985, in het Nederlands uitgegeven als "Witte Ruis". DeLillo is ook bekend van boeken als "Onderwereld" en, meer recent, "De stilte".

In het boek en de film moet het gezin Gladney uit Ohio hun huis ontvluchten na een chemisch lek uit een treinwagon, waarna een schadelijke zwarte wolk boven de regio vrijkomt. Later keren ze terug naar huis en proberen ze hun normale leven weer op te nemen. DeLillo publiceerde het boek kort na de chemische ramp in Bhopal, in India, waarbij bijna 4.000 mensen omkwamen.

Dat fictie en realiteit dicht bij elkaar kunnen liggen en soms zelfs in elkaar overgaan, wordt nog maar eens bewijzen door de lotgevallen van het Amerikaanse gezin Ratner. Ben en Lindsay Ratner en hun vier kinderen Lilly, Izzy, Simon en Brodie speelden als figuranten mee in de film. Nog geen twee jaar later beleven ze hun rol in de film tot hun eigen ontzetting in het echt.

Een dikke week geleden ontspoorde een trein op minder dan 1,5 kilometer van hun huis in East Palestine, een gemeente van bijna 5.000 inwoners in Ohio, niet ver van de grens met Pennsylvannia, in het noorden van de Verenigde Staten. En net als het gezin Gladney in de film moesten ze hun huis ontvluchten wegens het vrijkomen van chemische stoffen.