Politie en brandweer rukken uit in Langemark na "hulpgeroep" van... schreeuwende vogel

Tot de hulpdiensten plots een vogel opmerkten die hard schreeuwde. Zijn geschreeuw leek echt op het geroep van een mens. "Welke vogel het was, is niet duidelijk maar je kon er inderdaad een soort van geschreeuw in horen."

"Verder werd er niets gevonden en dus staakten we de zoekactie. We gaan ervan uit dat het de vogel was die zo hard schreeuwde dat het op hulpgeroep leek." De hulpdiensten vertrokken na een uur en de buurtbewoners konden met een gerust hart gaan slapen.