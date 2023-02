Privébedrijf bewaakt fietsenparking van station Mechelen

vorig jaar gebeurden er nog gemiddeld 14 fietsdiefstallen per week aan het station in Mechelen, de eerste weken van dit jaar is dat volgens de stad gehalveerd tot gemiddeld 6 diefstallen per week. Vanaf vandaag en al zeker tot half april zullen een of meerdere bewakingsagenten dagelijks toezicht houden op de fietsenparking aan de arsenaalszijde van het station. De nieuwe bewakingsactiviteit kadert in het integraal actieplan van de stad om fietsdiefstal in de stationsomgeving tegen te gaan.

Eind vorig jaar werden nog verschillende fietsendieven opgepakt. Dat heeft effect. “In 2022 noteerden we nog een weekgemiddelde van 14 fietsdiefstallen per week. De eerste weken van 2023 is dat al gehalveerd tot nog gemiddeld 6 feiten per week. We zitten dus op de goede weg, maar we mogen niet lossen. Ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief sterk ontradend zal werken op fietsendieven en dat ze onze stad steeds vaker zullen vermijden”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

De private bewaking komt bovenop een reeks infrastructurele maatregelen die eerder werden ingezet zoals omheining, camerabewaking, stads- en politietoezicht. “Al die maatregelen blijven we aanhouden. Ik ben met de NMBS bovendien in onderhandeling voor extra infrastructurele beveiliging van de fietsenparkings aan weerszijden van de sporenbundel”, zegt Vandersmissen nog.

De opdracht voor de private bewakingsfirma loopt tot midden april. De burgemeester wil daarna evalueren hoe het verder moet.