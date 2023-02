Sammy Mahdi (CD&V) over pensioenvoorstellen: "60-plussers respecteren, doe je niet door hen te stigmatiseren"

In een reactie ontkent minister Lalieux dat ze 60-plussers met haar voorstellen stigmatiseert. "Maar we weten dat leeftijd de grootste oorzaak van discriminatie op de arbeidsmarkt is en we zien dat de werkgelegenheidsgraad van de 60-plussers laag is. Dus wat ik wil is aan de ene kant de werknemer responsabiliseren, door de effectieve loopbaanjaren, en aan de andere kant de werkgever responsabiliseren om de mensen te houden die het werk kunnen doen.”