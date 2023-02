Sinds lang sterven in Brussel wilde dieren aan vogelgriep: 20 dode meeuwen in vijvers

Leefmilieu Brussel ziet erop toe dat de karkassen zoveel mogelijk worden weggehaald en vernietigd. Toch kan dat niet verhinderen dat ook andere dieren besmet raken. “Er zijn zeker al gevallen gekend waarbij het virus is overgegaan naar zoogdieren. In België zijn er gevallen bekend waarbij vossen en gedomesticeerde fretten gestorven zijn na intens contact met het virus. In andere landen is er sporadisch een mens besmet geraakt met het vogelgriepvirus,” aldus Hourman. De vogelgriep zit dus niet enkel in Brussel, het virus is verspreid over heel België en met uitbreiding heel Europa.