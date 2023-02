Spoedarts Jan Stroobants neemt na 25 jaar afscheid van ZNA Middelheim: "Ik mocht familie vertellen dat doodverklaarde zoon nog bleek te leven"

De spoedarts was 25 jaar lang in de media het gezicht van de Antwerpse spoeddiensten. "Vooral tijdens die coronacrisis heb ik beseft wat een televisie-optreden kan veroorzaken. Toen ik in het VRT-journaal aan de alarmbel mocht trekken over het weinig beschikbare beschermingsmateriaal in ons ziekenhuis, gebeurde het ondenkbare. Amper een kwartier later hingen bedrijven bij onze CEO aan de lijn om hun stocks aan maskers en handschoenen aan te bieden."

Stroobants ziet enkele kwalijke tendensen voor de toekomst van de gezondheidszorg. "De work-life-balance bij het zorgpersoneel is vaak helemaal zoek waardoor hun engagement ten opzichte van de zorg drastisch daalt. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar zorg in de samenleving. In dat opzicht denk ik dat de overheid het zich niet meer kan veroorloven om de toegang tot bepaalde zorgberoepen af te remmen."