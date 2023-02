Stad Beringen en VDAB beginnen proefproject in Inloophuis Beringen-Mijn om werkzoekenden te helpen bij jobs en opleidingen

6 februari was de eerste proefdag van de VDAB en dat leek een succes. "Het was een drukke dag voor mijn collega's. Er was vooral veel interesse van mensen die bezig zijn met een opleiding Nederlands of op zoek zijn naar job", vertelt Els Schroyen. De samenwerking is een proefproject met de Stad Beringen en loopt tot begin deze zomer. Als er voldoende vraag blijft, zullen ze samen bekijken of ze hun werking zullen verderzetten.