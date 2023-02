Turnhout vangt 38 ratten met nieuwe pijnloze vallen: "Ze vallen in de alcohol" 

De stad Turnhout is tevreden van de eerste resultaten van vier nieuwe, slimme rattenvallen. In oktober kreeg het stadsbestuur opvallend veel klachten binnen over een rattenplaag in het stadscentrum en de omliggende woonstraten. "We hadden al een rattenvanger in dienst die vallen met vergif plaatste. Het is echter moeilijk om te zien hoe succesvol die zijn. De nieuwe vallen zijn gifloos, pijnloos, maar tegelijkertijd ook zeer efficiënt. Bovendien geven ze je een erg nauwkeurig beeld van hoeveel ratten je precies gevangen hebt", zegt bevoegd schepen Marc Boogers (Groen).