VRT reageert op gebruik tussentaal: "We laten ruimte voor taalvariatie, maar correct Nederlands blijft uitgangspunt"

Ook zal het Taalcharter opnieuw bekeken worden "in functie van de sterk gewijzigde mediaomgeving van vandaag". Het huidige charter dateert van 2012. VRT-taalraadsvrouw Geertje Slangen heeft daarin een adviserende rol.



"Het staat haar vrij om na te denken over de actualisering van het Taalcharter, om na te gaan hoe er ook ruimte kan zijn voor mensen die Nederlands niet als eerste taal hebben geleerd en voor mensen die dialect spreken. Ze wil nagaan hoe de maatschappij nu klinkt in de realiteit", aldus de VRT.

"Taal is een levend organisme, vandaag spreken we niet meer zoals dertig jaar geleden. In het Taalcharter van VRT laten we ruimte voor die evoluties, maar correct Nederlands blijft het uitgangspunt."