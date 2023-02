Van Bart Peeters tot Fleddy Melculy: Rock Affligem wil breed publiek lokken tijdens Hemelvaartweekend

Tijdens het Hemelvaartweekend zal het Bellekoutercomplex op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei opnieuw omgetoverd worden tot één groot festivalterrein. De organisatie wil met een diverse line-up een zo breed mogelijk publiek aantrekken. "Vrijdag zal het hoofdpodium met Channel Zero en Freddy Melculy in teken staan van metal", zegt organisator Christof Desmet. "Als tegenhanger komt het dance-concept Age of Love naar de Bellekouterhal. Dat was ook tijdens de vorige editie al een groot succes."

Zaterdag zakken onder andere Bart Peeters, Flip Kowlier en Regi af naar de wei in Affligem. "Op zaterdag kozen we voor een affiche die echt toegankelijk is voor iedereen", vertelt Desmet. "Zaterdagavond is er ter afsluiting een grote fuif in de Bellekouterhal."