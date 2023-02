Vandaag vindt Belgisch-Duitse Energietop plaats: waarom Zeebrugge zo belangrijk is voor Duitsland

Dat komt natuurlijk door de Russische inval in Oekraïne een jaar geleden, waarna de Russische toevoer van gas naar Europa (en Duitsland) stelselmatig daalde. De haven van Zeebrugge heeft daardoor nog aan belang gewonnen als draaischijf voor de import en doorvoer van gas. Enerzijds is er lng (vloeibaar gas) dat via tankschepen van overal in de wereld kan worden aangevoerd en enomr aan belang heeft gewonnen als vervanger van Russisch gas. Zeebrugge heeft een lng-terminal en die draaide vorig jaar op volle toeren.

Maar er komt ook gas via pijpleidingen binnen uit het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, schetst Pauwels. "Er is nu heel veel gas dat in Zeebrugge binnenkomt en naar Duitsland stroomt. Onze export naar Duitsland was historisch hoog. Je moet weten dat Duitsland geen lng-terminal op het vasteland heeft. Ze hebben sinds kort wel drie tijdelijke, drijvende terminals geïnstalleerd, maar hebben geen enkele permanente grote terminal. Zeebrugge zet jaarlijks 15 miljard kubieke meter aardgas op het Fluxys-netwerk. De laatst geïnstalleerde drijvende terminal in Duitsland levert amper 3 miljard kubieke meter op."