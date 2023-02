Vilvoordse voetbalderby ontspoort: scheidsrechter bespuwt en geslagen, politie moet tussenkomen

De voetbalbond gaat actie ondernemen. "We veroordelen dit gedrag, dit moet uit ons voetbal", reageert woordvoerder Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. "Dit krijgt sowieso gevolg via ons disciplinair comité volgende week maandag. Via onze samenwerking met het nationaal hulpverlenersnetwerk POBOS bieden we gratis psychologische ondersteuning aan de scheidsrechter in kwestie."