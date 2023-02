Kleinere porties of minder maaltijden beschikbaar bij voedselbanken, omdat meer mensen voedselhulp nodig hebben

Het aantal mensen dat bij de voedselbanken een beroep deed op voedselhulp is in 2022 met bijna een vijfde toegenomen. Terwijl er in januari nog ongeveer 177.000 mensen een beroep deden op voedselhulp was dat aantal in december al gestegen tot bijna 210.000. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

"In de hele geschiedenis van de voedselbanken (sinds 1986, red.) hebben we nog nooit zo'n stijging gezien", verklaarde gedelegeerd bestuurder Jef Mottar. De stijging is volgens hem te wijten aan de inflatie, de toegenomen voedings- en energiekosten en de gespannen geopolitieke situatie.