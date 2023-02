Graafmachine grijpt vrouw van 90 met rollator in Kuurne, slachtoffer in kritieke toestand naar ziekenhuis

Het ongeval gebeurde maandagnamiddag om 16 uur in de Kerkstraat in Kuurne. In de gemeente zijn al een hele tijd centrumwerken aan de gang. De vrouw van 90 van tussen twee geparkeerde wagens de weg op. Op dat moment kon de bestuurder van de graafmachine haar niet meer ontwijken. De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten de vrouw met kritieke verwondingen over naar het ziekenhuis.

De Kerkstraat was een hele tijd niet toegankelijk voor verkeer. De bestuurder van de graafmachine van een aannemer uit Meulebeke was in shock. Er kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.