Waarom u steeds dezelfde advocaten ziet op televisie: "Wie dat gelooft kijkt te veel naar Amerikaanse series"

In tegenstelling tot wat veel mensen lijken te denken gaan onze topadvocaten zichzelf dus niet verkopen wanneer ze lucht krijgen van een interessante zaak. Volgens Demeyer zijn er twee manieren waarop die zaken dan toch bij hen terechtkomen. "De eerste mogelijkheid is dat er iemand uit de entourage van de verdachte zelf de telefoon neemt en een advocaat opbelt. En dat kan dan één van die grotere namen zijn."

Wanneer dat niet gebeurt, zal de politie aan de verdachte vragen door wie hij of zij wil worden bijgestaan, en die naam opzoeken in de Salduz-database. Demeyer legt uit: "Volgens de Salduz-wet heeft een verdachte het recht om bijgestaan te worden door een advocaat bij een eerste verhoor. Bij die wet hoort ook een database, met de contactgegevens van verschillende advocaten. Als de gevraagde advocaat in die database staat, krijgt hij of zij een automatische oproep met de meest essentiële informatie én de mogelijkheid om de bijstand te weigeren of te aanvaarden."

Als de advocaat dan toezegt, wordt hij of zij meteen doorverbonden met de politie. Er is één voorwaarde aan verbonden: de advocaat moet binnen de twee uur ter plaatse kunnen zijn. Als de verdachte geen naam doorgeeft zal de politie in de database kijken welke advocaat op dat moment permanentie heeft, en dan zal hij of zij de automatische boodschap en de keuze krijgen.

Wanneer een advocaat kiest of hij of zij bijstand wil leveren, kan de kans op een proces met veel media-aandacht natuurlijk wél een verschil maken.