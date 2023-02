Witte Huis-woordvoerder weet het zeker: "Ik hou van de film "E.T.", maar geen bewijs van buitenaardse activiteit"

Witte Huis-woordvoerster Karine Jean-Pierre was vandaag stelliger. "Ik weet dat er vragen over zijn en bezorgdheid, maar er is geen bewijs van aliens of buitenaardse activiteit in verband met de recente objecten die zijn neergehaald", zei ze tijdens een persconferentie.

Jean-Pierre kreeg de aanwezige journalisten aan het lachen en zag er zelf duidelijk ook de humor van in. "Ik wilde zeker zijn dat jullie en de Amerikaanse bevolking dit wisten en het was belangrijk voor ons om dit hier te zeggen, want we hoorden er van alles over..."



Waarna nog een paar grappen van journalisten volgden: "Zou u het ons vertellen als u het wist?", vroeg iemand. De woordvoerster hield het bij: "Ik hou van de film E.T. en dat is het."