Vuurrood op zwevend podium, zwanger en met "Diamonds" als afsluiter, Rihanna maakt comeback op Super Bowl

De Super Bowl is het best bekeken tv-evenement van het jaar in de VS. Combineer dat met superster Rihanna die voor het eerst in 5 jaar nog eens live optreedt en je hebt vuurwerk. Het laatste album van de zangeres uit Barbados dateert ook al van 7 jaar geleden.

Rihanna daalde met de woorden "Bitch better have my money" letterlijk neer in het State Farm-stadium van Arizona. Gek genoeg heeft Rihanna geen dollar gekregen voor haar optreden. Dat is niet de gewoonte bij de Super Bowl. Waarom stond ze er dan? Het evenement is de beste publiciteitsmachine. Naar schatting 192 miljoen kijkers zouden de wedstrijd en het pauzeconcert in de VS gevolgd hebben.