Het crush-syndroom, polio of mazelen: de reddingsacties zijn nog niet afgelopen en er duiken mogelijk al nieuwe problemen op

"Dat is een gekend probleem", zegt Steven Callens, professor infectieziekten (UZ Gent), in "De ochtend" op Radio 1. In heel wat regio’s zijn er geen sanitaire voorzieningen en veilig drinkwater. "Daardoor komen op korte termijn maag- en darmziektes het vaakst voor. Dat gaat vaak gepaard met diarree. Er is ook sprake van veel luchtweginfecties en ontstekingen van de lever."

"Zuiver water is heel belangrijk, maar is ook zeer moeilijk te transporteren. Niet alleen omdat water zwaar is, maar ook omdat de wegen vernield zijn."