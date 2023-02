Strafpleiter uit Antwerpen opgepakt in drugsonderzoek rond Sky ECC-telefoons

Welke communicatie er precies is gevonden die bezwarend is voor de strafpleiter, is niet duidelijk. Blijkbaar zijn er wel aanwijzingen tegen hem. Na zijn verhoor door de politie is hij voor de onderzoeksrechter geleid. Die heeft hem in verdenking gesteld en heeft hem daarna vrijgelaten onder voorwaarden. Waarvan hij precies in verdenking is gesteld, is nog onduidelijk.