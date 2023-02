Agentschap Opgroeien heft vergunning kinderdagverblijf Olio op

Het Agentschap heeft naar eigen zeggen eind 2019 één klacht over Olio binnen gekregen. Daarbij ging het over een agressieve communicatiestijl, uitsluiting van kinderen en een contractueel geschil. Daarnaast waren er volgens het Agentschap geen andere klachten.

"De klacht is, blijkt nu, fout ingeschat als een louter contractueel geschil"luidt het in de persmededeling van het Agentschap. "Op dat moment en ook de jaren erna kreeg Opgroeien geen enkele andere bezorgdheden of negatieve signalen over deze kinderopvang."