Air India wil 250 vliegtuigen kopen bij Airbus en nog eens 220 bij  Boeing: "Het moment om van India internationale hub te maken"

De Indiase luchtvaartmaatschappij Air India is van plan om minstens 470 vliegtuigen aan te kopen bij respectievelijk de Europese fabrikant Airbus en de Amerikaanse concurrent Boeing. Met Airbus heeft Air India vooralsnog enkel een intentieverklaring getekend voor de aankoop van 210 vliegtuigen van het type A320neo en 40 van het type A350. De bestelling kan nog groter worden als Air India groeit als luchtvaartmaatschappij.

De nieuwe vliegtuigen verbruiken minder brandstof dan degene waarmee Air India nu vliegt. De verwachting is dan ook dat Air India met de nieuwe toestellen de strijd kan aangaan met binnenlandse concurrenten, die vliegreizen tegen een goedkopere prijs aanbieden. Maar de luchtvaartmaatschappij wil ook gaan concurreren met Emirates en Qatar Airways, twee maatschappijen op het Arabische schiereiland waarvan het bedrijfsmodel ook gericht is op het vervoeren van Indiërs naar de Verenigde Staten en Europa, via de luchthavens in Dubai en Doha.

"Dit is het moment voor India om een internationale hub te worden", zei topman van Airbus Guillaume Faury na de bekendmaking van de aankoop. De Indiase premier Narendra Modi ziet eveneens kansen om met de deal de luchtvaartindustrie in zijn land uit te breiden. Naast een hub voor reizigers, wil Modi ook een centraal punt in de regio worden voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan vliegtuigen.