Gedaan met grof zwart geld verdienen in het amateurvoetbal of zijn nieuwe regels maat voor niets?

Zelfs heel jonge spelers met nauwelijks ervaring en zonder veel bewezen te hebben, konden tot over enkele jaren een aardige som bijverdienen. "Toen ik 16 was, had ik een jeugdcontract met een winstpremie van 185 euro", legt een van hen uit aan VRT NWS. "Als ik vier keer na elkaar won, dan ging dat over meer dan 700 euro per maand. Zeker als 16-jarige is dat veel geld. De ervaren spelers verdienden 400 euro per match. Die hadden een extra maandinkomen." Intussen liggen de bedragen - zo horen we - een pak lager. Denk gemiddeld aan 300 euro per winnende match.

Een groot stuk is tegenwoordig in het wit, al blijft er zeker in de laagste klassen veel zwart geld omgaan. Zo zijn er spelers die aangeven dat ze twee contracten hebben: een officieel contract waarbij ze via een overschrijving betaald worden en een officieus contract waarbij ze een envelop toegestopt krijgen. "Dat gaat soms over enkele honderden euro’s per match", zegt een andere anonieme speler. Ze krijgen vaak ook extraatjes in natura. "In mijn geval ging dat over drankbonnen, maar ik ken spelers die van hun sponsors ook dure cadeaus kregen."