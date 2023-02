Amerikaans proces tegen terrorist Trabelsi start in mei, tien jaar na zijn uitlevering door België

De Tunesische ex-voetballer zit al zo’n tien jaar in voorarrest in een Amerikaanse gevangenis. Al die tijd liepen er tal van procedures. Die procedures gingen in essentie om twee zaken: de vraag of Nizar Trabelsi door België had mogen uitgeleverd worden. En de vraag of Nizar Trabelsi in Amerika niet voor exact dezelfde feiten moet terecht staan als dewelke waarvoor hij in België al veroordeeld is (wat in principe niet kan).