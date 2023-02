Antwerpen krijgt 2 pleinen om snel elektrische wagens op te laden

De stad Antwerpen is nog op zoek naar bijkomende locaties voor snellaadpleinen langs de grote verbindingswegen. "Het is belangrijk dat we de juiste laadinfrastructuur op de juiste plaats inplannen. Publieke ruimte is een schaars goed, en daar springen we zorgvuldig mee om", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Snellaadpunten worden door de stad strategisch ingepland en kunnen niet door de burgers aangevraagd worden, in tegenstelling tot de gewone laadpalen.