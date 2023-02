Gemeentebestuur van Margate verwijdert per ongeluk diepvriezer die deel van nieuw Banksy-kunstwerk uitmaakt

Vanmorgen werden de inwoners van Margate, een dorpje in het district Thanet in het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk, wakker met een nieuwe straatkunstinstallatie in hun gemeente. Het ging om een muurschildering van een vrouw gekleed in de stijl van de jaren 50 of 60. Ze heeft een blauw oog en gebroken tanden en gooit een man in een diepvriezer.

De diepvriezer maakt geen deel uit van de muurschildering, maar staat er echt. Beter gezegd: stond er echt. Want de gemeente liet het toestel weghalen, omdat het op privaat terrein stond.