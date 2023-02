Bart De Pauw met spoed afgevoerd naar ziekenhuis, hij is niet in levensgevaar

Televisiemaker Bart De Pauw is naar het ziekenhuis in Lier overgebracht. Zijn vrouw Ines De Vos spreekt van een poging tot zelfdoding. De advocaat van De Pauw bevestigt dat aan onze redactie.

"Het is een cocktail van verdriet, schaamte en boosheid die hem zover heeft gedreven", zegt De Vos aan Belga. "Hij is buiten levensgevaar. Hij is al lange tijd in behandeling, het gaat met ups en downs".