Lantis gaat PFAS op Oosterweelwerven zelf saneren en kosten verhalen op 3M

"Op die manier winnen we tijd voor de Zwijndrechtenaar", vertelt Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis. "Die kans kunnen we niet laten liggen. Lantis is altijd kristalhelder geweest over haar intenties: we willen onze werven leefbaarder en properder achterlaten dan hoe we ze hebben aangetroffen. Door de saneringspiste in te slaan, willen we alle twijfel daarover definitief van tafel vegen."