Beringen wil zijn bekendste geleerde Lodewijk Heyligen uit 14e eeuw (die opduikt in "Het verhaal van Vlaanderen") tot leven wekken

In 1349, Heyligen verbleef toen in Avignon, verstuurde hij een brief om de bevolking in onze streken te waarschuwen voor de pest die vanuit het Zuiden aan het oprukken was. Een ruiter bracht de brief met spoed naar Brugge, in die tijd de hoofdstad van het welvarend en zeer rijke Graafschap Vlaanderen. In de brief gaf de geleerde uit Beringen wijze raad hoe om te gaan met de Zwarte Dood die tussen 1347 en 1352 tussen de 20 en 50 miljoen doden zou veroorzaken in Europa.