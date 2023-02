Bestelwagen belandt op zij na zwaar verkeersongeval in Roksem

De bestelwagen was van het makelaarskantoor van burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD). Hij kwam ook een kijkje nemen. "Het gaat om een van onze medewerkers die borden gaat plaatsen bij woningen die we te koop hebben. Hij raakte als bij wonder niet gewond, maar was wel onder de indruk van wat er is gebeurd."

Het ongeval zorgde voor veel verkeershinder op de Brugsesteenweg. De baan werd in beide richtingen afgesloten, maar er was wel een omleiding voorzien. Ook de bussen van De Lijn werden ingelicht en namen een andere route.