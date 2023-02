Bibliotheek Kapellen organiseert blind dates met boeken voor Valentijn

"Het is de eerste keer dat we dit doen", vertelt bibliothecaris Kim Becombes. "Wij willen met deze Valentijnsactie de mensen aansporen om ook naar de inhoud van een boek te kijken en niet alleen maar naar de cover. Wij willen dat mensen een boek lezen omwille van het onderwerp en niet alleen omdat de cover er leuk uitziet of omdat het een dun boek is."