Vorige week nog onbekend, nu plots bestseller: vrouw schakelt TikTok in om oud boek van haar vader boost te geven

Zo heeft de #BookTok-gemeenschap in 2021 "It ends with us" van Colleen Hoover nog nieuw leven ingeblazen. Het boek ging 2022 in als nummer 1 op de bestsellerslijst van The New York Times.



Recent werd zelfs bekendgemaakt dat actrice Blake Lively (bekend van "Gossip girl" en "A simple favor") en acteur en regisseur Justin Baldoni (bekend van "Jane the virgin") de hoofdrollen zullen vertolken in de verfilming van het boek.