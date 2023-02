Na twee vaccinaties en drie boosters: krijgen we dit jaar nog een nieuwe prik tegen corona?

"Wat er in de toekomst ook aankomt, is eventueel een gecombineerd vaccin dat zowel beschermt tegen griep als tegen corona. Op dit moment zijn mRNA-vaccins tegen griep in ontwikkeling. Dat is dezelfde nieuwe én succesvolle technologie die gebruikt is bij de coronavaccins van Pfizer en Moderna. Pfizer zit in de laatste testfase van een mRNA-vaccin tegen griep. Volgend jaar kan dat eventueel op de markt komen, en de volgende stap is dan één prik tegen beide virussen."