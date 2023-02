Brugge schenkt 25.000 euro aan hulporganisaties na aardbevingen in Turkije en Syrië

De stad doet dit als teken van internationale solidariteit met de getroffen landen. “Als er problemen van die omvang zijn in een regio of een land, is het aan ons om solidariteit te tonen. Niet alleen door met onze bevolking acties te organiseren, maar ook vanuit de stad."

"We krijgen ook mails van mensen die familie of vrienden hebben en ons wijzen op bepaalde noden in de getroffen landen. Maar we kunnen niet iedereen die hulp vraagt financiële steun geven. We verdelen het geld ook onder ngo’s omdat er een afspraak is met de federale overheid. Voor elke euro die een ngo binnenhaalt, legt de overheid een euro bij. Zo wordt onze 25.000 euro dus straks 50.000 euro.”