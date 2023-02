Brussels parlementslid Vanden Borre (N-VA) vraagt Vervoort om algemeen verbod op tentenkampen in Brussel

Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt dat minister-president Rudi Vervoort in zijn hoedanigheid van gouverneur een algemeen verbod op tentenkampen invoert in alle Brusselse gemeenten. Hij doet dat naar aanleiding van de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat en de vaststelling dat het illegaal tentenkamp op de brug aan de Koolmijnenkaai steeds groter wordt.